Berat Kandili hangi gün? 2020 dini günler takvimi: Berat Kandili ne zaman idrak edilecek, önemi nedir?

Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan Berat Kandili ne zaman sorusunun yanıtını Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı dini günler takvimi ile vatandaşlarla paylaşıldı. Buna göre; Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Önemi ve fazileti nedir? Soruları da bu sayede cevap bulmuş oldu. Ramazan ayından önceki son kandil olan Berat, için adeta tüm Müslüman alemi geri sayıma başladı. Bu anlamlı günde özellikle de ülkemizdeki bu salgın nedeniyle yaşanan zorlu süreç için binlerce Müslüman dualar edecek. Peki, 2020 Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Berat Kandili önemi nedir? İşte detaylar…

2020 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler ve kandil günleri takvimi de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Berat Kandili ne zaman ve hangi gün sorularının yanıtı ve konuya dair tüm detaylar için bir sonraki sayfayı ziyaret edebilirsiniz... Peki, 2020 Berat Kandili ne zaman kutlanacak? İşte Diyanet İşleri ile dini günler ve kandil günleri tarihleri!