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hangi gün? 2020 dini günler takvimi: Berat Kandili ne zaman idrak edilecek, önemi nedir?

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilecek olan ve islam dinince büyük önem taşıyan 2020 için geri sayım başladı. Allah'tan bağışlanma ve merhamet dilemenin en büyük sevap olduğu bu kandilde vatandaşlar hangi ibadetleri yapmak gerektiğini merak ediyor. Kelime anlamı olarak kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, aynı zamanda affedilmenin yanında affedici olmayı ve bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilmenin de önemini vurguluyor. Bu mübarek geceyi ibadetle geçirmenin çok büyük sevabı olduğu buyuruluyor. Buna göre; Kandili ne zaman, hangi gün? 2020 Berat Kandili önemi nedir, hangi güne denk gelmektedir? İşte tüm bu sorularınızın yanıtı…

Giriş Tarihi: 5.4.2020 12:06 ABONE OL
Berat Kandili hangi gün? 2020 dini günler takvimi: Berat Kandili ne zaman idrak edilecek, önemi nedir?

Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan ne zaman sorusunun yanıtını Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı dini günler takvimi ile vatandaşlarla paylaşıldı. Buna göre; Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Önemi ve fazileti nedir? Soruları da bu sayede cevap bulmuş oldu. Ramazan ayından önceki son kandil olan Berat, için adeta tüm Müslüman alemi geri sayıma başladı. Bu anlamlı günde özellikle de ülkemizdeki bu salgın nedeniyle yaşanan zorlu süreç için binlerce Müslüman dualar edecek. Peki, Kandili ne zaman, hangi gün? Berat Kandili önemi nedir? İşte detaylar…

2020 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler ve kandil günleri takvimi de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Berat Kandili ne zaman ve hangi gün sorularının yanıtı ve konuya dair tüm detaylar için bir sonraki sayfayı ziyaret edebilirsiniz... Peki, 2020 Berat Kandili ne zaman kutlanacak? İşte Diyanet İşleri ile dini günler ve kandil günleri tarihleri!

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Berat Kandili hangi gün? 2020 dini günler takvimi: Berat Kandili ne zaman idrak edilecek, önemi nedir?
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