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Corona virüsü sebebiyle kapatılan berberler ve kuaförler ne zaman açılır? Güzellik salonu, kuaförler ve berberler bu ay açılacak mı?

Ülkemizde görülen corona virüsü vaka ve ölümlerinin ardından berberler, güzellik salonları ve kuaförlerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. İçişleri Bakanlığı, virüsün yayılma potansiyeli olduğu güzellik salonu, kuaför ve berberlerin geçici olarak kapatıldığını yayımladığı genelge ile duyurdu. Bu doğrultuda, 'Berberler ve ?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Peki, 2020 güzellik salonları, kuaförler ve berberler ne zaman, bu ay açılacak mı? İşte, bazı bilgiler...

Giriş Tarihi: 5.4.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 10:45 ABONE OL
Corona virüsü sebebiyle kapatılan berberler ve kuaförler ne zaman açılır? Güzellik salonu, kuaförler ve berberler bu ay açılacak mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin çalışma faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. Bakanlık, fiziksel temastan dolayı virüsün potansiyel yayılım noktaları olan bu yerlerin geçici bir süreliğine kapatıldığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Tam bu noktada, berberlerin, kuaförlerin ve güzellik salonlarının ne zaman açılacağı, kısıtlamanın hangi tarihte kaldırılacağı merak ediliyor. Peki, 2020 kuaförler, güzellik salonları ve berberler ne zaman açılır? Detaylar haberimizde.

BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Uygulamanın kaldırıldığına yönelik yeni bir genelge yayımlandığı taktirde haberimizden ulaşabilirsiniz.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "corona virüs tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderdi.

Genelge ile corona virüs tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulacak.

Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

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Corona virüsü sebebiyle kapatılan berberler ve kuaförler ne zaman açılır? Güzellik salonu, kuaförler ve berberler bu ay açılacak mı?
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