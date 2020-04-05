Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası bağışı nasıl ve nereden yapılır? İşte Corona bağışı SMS ve hesap numarası bilgileri!

bağışı nasıl ve nereden yapılır? İşte SMS ve hesap numarası bilgileri!

Ülkemizde corona virüsü salgının yayılması ile birlikte önlemler ve tedbirler alınmaya devam ediyor. son olarak Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından başlattıklarını açıklamıştı. "" diyerek başlatılan bu kampanya için yardım hesabı açıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan yardım hesabının ardından kampanyaya nasıl bağış yapılacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. Buna göre; Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'na nasıl bağış yapılır? SMS ve hesap numarası bilgileri nelerdir? İşte ile ilgili tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 5.4.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 15:49 ABONE OL
Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası bağışı nasıl ve nereden yapılır? İşte Corona bağışı SMS ve hesap numarası bilgileri!

Corona virüs salgınına karşı ekonomik dayanışma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı , " Kampanyası" nı başlattı. Hesap numaraları ve SMS bilgileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tarafından paylaşıldı. Yardım hesabının paylaşılmasının ardından vatandaşlar 'na nasıl bağış yapılacağını öğrenmek için araştırma yapmaya başladılar. Corona Milli Dayanışma Kampanyası'na katkı sağlayacak olanlar verilen hesap numaraları üzerinden işlem yapabilecekler. Buna göre; 'na nasıl bağış yapılır? SMS ve hesap numarası bilgileri nelerdir?

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için bakanlık yardım hesabı açılacağını duyurdu. Bunun üzerine corona bağışı yapmak isteyen vatandaşlar nasıl ve nereden bağış yapılacağını araştırmaya başladılar. Buna göre; Biz Bize Yeteriz Türkiyem corona bağışı nasıl yapılır?

İşte corona bağışı SMS ve hesap numarası bilgileri ile tüm detaylar!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası bağışı nasıl ve nereden yapılır? İşte Corona bağışı SMS ve hesap numarası bilgileri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA