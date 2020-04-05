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Bu kadarına da pes! uyarılarını umursamayıp yol ortasında halay çektiler

'da çekilen bu görüntü 'pes' dedirten türden! Günlerdir yapılan 'evde kalın', 'temas kurmayın' uyarılarına rağmen; çoğunluğu kadınlardan oluşan 10 kişilik grup, nişan sonrası yol kapatıp 'el ele tutuşarak' halay çekti. ' halayı' diyebileceğimiz bu halaydaki kişilerin maske ve eldiven de takmadığı görüldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.4.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 15:08 ABONE OL
Bu kadarına da pes! Koronavirüs uyarılarını umursamayıp yol ortasında halay çektiler

Yeter ki kurtlarını dökebilsinler... Koronavirüs onların umurunda bile değildi! Ankara'da nişan töreninden çıkan 10 kişi, yol kapatıp 'el ele tutuşarak' halay çekti.

SOSYAL MESAFE HAK GETİRE

Ankara'da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, katıldıkları nişan sonrası yol ortasında halay çekti. Koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe kuralarını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.

Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde dün akşam bir grup kadın, yakınlarının evde yaptıkları nişana katıldı. Nişanın ardından çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 10 kişi, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı. Maske takmayan grup, el ele tutuşup, bir süre halay çekti.

Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı. Bu arada, mahalle muhtarının aileyi nişan öncesi uyardığı belirtildi.

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Bu kadarına da pes! Koronavirüs uyarılarını umursamayıp yol ortasında halay çektiler
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