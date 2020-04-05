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’nın 75. doğum günü: Usta sanatçı Cem Karaca kimdir?

Usta müzisyen merhum ’nın 75. doğun günü… Corona virüsü nedeniyle her ne kadar fazla etkinlik düzenlenemese de, Kıraç’ın seslendirdiği Cem Karaca şarkısı için çekilen klip başta olmak farklı projeler yapıldı. Doğum yıl dönümünde Cem Karaca şarkıları ve şarkı sözleri merakla araştırılırken, Cem Karaca kimdir sorusunun yanıtı da günün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. İşte, efsane sanatçı Cem Karaca hayatı ve müzik yaşamı ile ilgili önemli bilgiler.

Giriş Tarihi: 5.4.2020 20:00 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 20:01 ABONE OL
Cem Karaca’nın 75. doğum günü: Usta sanatçı Cem Karaca kimdir?

aramızdan ayrılalı yıllar oldu ancak şarkıları milyonların ruhunu ısıtmaya devam ediyor. 75. Yaş gününde merhum sanatçı Cem Karaca'yı anmak için müzik alanında birçok farklı proje yapılırken, vatandaşlar da Cem Karaca hakkında bilgi edinmek için 'Cem Karaca kimdir?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Cem Karaca kimdir? İşte, amatör müzikle sanat hayatına başlayan, sonrasında Türk müziğinin efsanesine dönüşen Cem Karaca ile ilgili bilgiler…

CEM KARACA KİMDİR?

Annesi Ermeni asıllı Toto Karaca ve babası Azeri asıllı tiyatrocu Mehmet Karaca olan Cem Karaca, sanatla iç içe büyüdü. Ortaöğrenimini Robert Kolej'de yapan Cem Karaca'nın müzikle tanışması oldukça ilginçtir. Ergenlik çağındayken hoşlandığı kızı etkilemek amacıyla şarkı söylemeye başlamış ve bu başlangıcın ardından devam eden olaylar sonucu kendisini müzik piyasasının içinde bulmuştur.

İşte Cem Karaca'nın dikkat çeken ve serüvenler ile dolu hayatı...


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Cem Karaca’nın 75. doğum günü: Usta sanatçı Cem Karaca kimdir?
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