Cem Karaca’nın 75. doğum günü: Usta sanatçı Cem Karaca kimdir?

Cem Karaca aramızdan ayrılalı yıllar oldu ancak şarkıları milyonların ruhunu ısıtmaya devam ediyor. 75. Yaş gününde merhum sanatçı Cem Karaca'yı anmak için müzik alanında birçok farklı proje yapılırken, vatandaşlar da Cem Karaca hakkında bilgi edinmek için 'Cem Karaca kimdir?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Cem Karaca kimdir? İşte, amatör müzikle sanat hayatına başlayan, sonrasında Türk müziğinin efsanesine dönüşen Cem Karaca ile ilgili bilgiler…

CEM KARACA KİMDİR?

Annesi Ermeni asıllı Toto Karaca ve babası Azeri asıllı tiyatrocu Mehmet Karaca olan Cem Karaca, sanatla iç içe büyüdü. Ortaöğrenimini Robert Kolej'de yapan Cem Karaca'nın müzikle tanışması oldukça ilginçtir. Ergenlik çağındayken hoşlandığı kızı etkilemek amacıyla şarkı söylemeye başlamış ve bu başlangıcın ardından devam eden olaylar sonucu kendisini müzik piyasasının içinde bulmuştur.

İşte Cem Karaca'nın dikkat çeken ve serüvenler ile dolu hayatı...



