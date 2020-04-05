Cezaevinden çıktı devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

Hakkâri'de işlediği suç nedeniyle bir süre cezaevinde kalan Selahattin Ölmez, tahliye olduktan sonra merkeze bağlı Geçimli köyünde hayvancılık yapmaya karar verdi.Çalışma ve İş Kurumu'nun (İŞKUR) uyguladığı "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvuran Ölmez, hibe desteği almaya hak kazandı. Kendisine verilen 25 bin 700 liralık hibe desteğiyle 36 keçi alan Ölmez, iki yılda hayvanlarının sayısını 100'e çıkardı.Zamanının büyük bölümünde hayvanların ihtiyaçlarıyla ilgilenen Ölmez, gözü gibi baktığı hayvanların sayısını artırarak işini büyütmeyi hedefliyor. Ölmez, şöyle konuştu:"Geçimimizi bu hayvanlara bakarak sağlıyoruz. Sabah keçilere saman verdikten sonra sürüyü dağa otlatmaya götürüyorum. Keçileri akşam saat 5 gibi tekrar köye getiriyorum. Hayvancılık zor da olsa keyifle yapıyorum. Bana destek sağlayan İŞKUR İl Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."İŞKUR İl Müdürü Ahmet Kızılkaya ise "Desteklerden faydalanan vatandaşlarımızın iş sahibi olduklarını gördüğümüzde biz de mutlu oluyoruz. Engelli ve eski hükümlülerimizi detaylı bilgi edinmeleri için kurumumuza davet ediyoruz" dedi.