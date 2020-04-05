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Marketlerin güncel çalışma saatleri 2020: Corona virüsü sebebiyle marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

KOVİD-19 salgınına neden olan Corona virüsü önlemleri ile ilgili bir son dakika haberi daha geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre değişti. Bu duyurunun ardından vatandaşlar, marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bakanlık tarafından, KOVİD-19 salgınını önlemeye yönelik yapılan düzenleme çalışması sonrası değişen , , , ve diğer tüm illerimizdeki market çalışma saatleri ve açılış kapanış vakitleri haberimizde yer alıyor. İşte, dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüse karşı 'de alınan önlemler sonrası yeni market çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 5.4.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 10:35 ABONE OL
Marketlerin güncel çalışma saatleri 2020: Corona virüsü sebebiyle marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

değişti! Corona virüsü yayılımını engellemek için sosyal hayatın birçok noktasında çeşitli önlemler alınıyor. Bu önlemler, hem birey hem de devlet düzeyinde alınıyor. Son olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir genelge yayınlandı ve market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından bu kararın duyurulmasının ardından vatandaşlar, 'Corona virüsü nedeniyle marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Koronavirüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelgeyle marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlendi. Ayrıca tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları, geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek.

İşte genelge ile ilgili çarpıcı detaylar ve market çalışma saatleri;

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Marketlerin güncel çalışma saatleri 2020: Corona virüsü sebebiyle marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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