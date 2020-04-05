TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ

Trabzon'un Arsin ilçesinde belediye koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' çağrılarını Karadeniz şivesi ile yazılan mesajlarla yaptı. İlçede bilboardlara asılan afişlerde, "Ne demek evde olmay", "Evdekileri kovermeyin", "Darlanma Arsin", "Yalağuz kalma", "Evde durun daa" ifadelerine yer verildi. Bilboard mesajları görenleri gülümsetti.Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, "Salgınla mücadelede en büyük silah hijyen ve evde kal kuralına uymak. Uyarılarımıza büyük bir çoğunluk uyuyor, fakat hala daha uymayanlar var. Hem espri hem de ciddiyet dolu yazıların yer aldığı görselleri paylaşacağız" dedi.