Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Evde ekmek tarifleri: Evde klasik ve köy ekmeği nasıl yapılır? Ekmek yapılışı için gerekli malzemeler

: Evde klasik ve köy ekmeği nasıl yapılır?

Corona virüs salgınının etkilerini ülke olarak hissettiğimiz şu günlerde, evde ekmek yapımı da son derece artmış durumda bulunuyor. Bu süreçte dışarıdan ekmek almak istemeyen insanlar, evde kendi imkânları ile hazırlamak için araştırması gerçekleştiriyor. Özellikle tereyağı ile inanılmaz bir lezzete kavuşan köy ekmekleri oldukça besleyici olan yönüyle öne çıkıyor. Peki, evde klasik ve köy ekmeği nasıl yapılır? Ekmek yapımı için gerekli olan malzemeler nelerdir? Sabah.com.tr olarak tüm bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık. İşte evde sağlıklı klasik ve köy ekmeği tarifi…

Giriş Tarihi: 5.4.2020 18:10 ABONE OL
Evde ekmek tarifleri: Evde klasik ve köy ekmeği nasıl yapılır? Ekmek yapılışı için gerekli malzemeler

Türkiye'de corona virüsü salgınının etkilerini arttırdığı şu günlerde pek çok kişi evde ekmek tarifi araştırmaları yapıyor. Temizlik ve hijyenin son derece önemli olduğu şu zamanlarda insanlar dışarıda ne şartlar altında yapıldığı bilinmeyen ekmekleri tüketmekten kaçınıyor. Durum böyle olunca vatandaşlar, 'Evde klasik ve köy ekmeği nasıl yapılır?' araştırmasını gerçekleştiriyor. Oldukça besleyici olan köy ekmeği tarifi un, yaş maya, tuz, zeytinyağı gibi malzemelerle hazırlanmaktadır. Haberimizin içerisinden 'evde klasik ve köy ekmeği tarifini' bulabilirsiniz…

KÖY EKMEĞİ TARİFİ MALZEMELERİ

  • 4 su bardağı un
  • 1.5 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • ½ paket yaş maya
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evde ekmek tarifleri: Evde klasik ve köy ekmeği nasıl yapılır? Ekmek yapılışı için gerekli malzemeler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA