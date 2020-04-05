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Evden kaçan liseli kız, erkek arkadaşıyla bulununca babası kızını kabul etmedi

Geçtiğimiz günlerde 'nın Manavgat ilçesinde fen lisesi öğrencisi K.D.(16), kaybolduktan sonra ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Kayıp kız çocuğu, jandarma ekipleri tarafından sevgilisiyle kaldığı evde bulundu. Babası kızını kabul etmeyince K.D. devlet tarafından çocuk

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.4.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 12:06 ABONE OL

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ailesiyle tartışmasının ardından evden kaçan, fen lisesi öğrencisi K.D. (16), jandarma ekiplerince Side Mahallesi'nde erkek arkadaşıyla evde bulundu. Babasının kabul etmediği K.D., çocuk esirgeme yurduna yerleştirildi.

Manavgat'ın Dolbazlar Mahallesi'nde yaşayan Şenel D., çarşamba günü jandarmaya başvurarak, Namık Karamancı Fen Lisesi'nde eğitim gören kızı K.D.'nin evden kaçtığını ve hayatından endişe ettiklerini söyledi. Şenel D., kızının erkek arkadaşı S.K.'nin yanına kaçmış olabileceğini veya birlikte kaçtıklarını düşündüğünü ve şikayetçi olduğunu belirtti. Manavgat Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yaptığı çalışma sonucu S.K. ve K.D., dün Side Mahallesi'ndeki evde yakalandı. Jandarmaya ifade veren K.D., kendi rızasıyla geldiğini, kaçırma olmadığını, evden ayrıldığı günden bu yana da olumsuz durum yaşamadığını söyledi. Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde de (ÇİM) uzmanlar eşliğinde ayrıca ifadesi alınan K.D., benzer sözleri söyledi. Şenel D. de kızını kabul etmediğini belirtip, çocuk esirgeme yurduna verilmesini istedi. Babasının kabul etmediği K.D., Antalya'da çocukevine teslim edildi.

K.D. ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan S.K. ise K.D.'nin Antalya ÇİM'deki ifadesinin ardından karakoldan serbest bırakıldı.

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Evden kaçan liseli kız, erkek arkadaşıyla bulununca babası kızını kabul etmedi
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