Horoz dövüştüren kişilere koronavirüs cezası!

Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dunaysır Mahallesi'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, sokakta boş alanda, yaşları 11 ve 35 arasındaki 11 kişinin yan yana olduğunu ve 2 horozu dövüştürdüklerini tespit etti. M.G., A.G., İ.Y., S.K., İ.G., Ö.A., Y.Ö., E.Ö., R.K., D.T. ve U.K. gözaltına alındı. Horozlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

KİŞİ BAŞI 4375 LİRA CEZA

Şüpheliler, kumar oynadıkları için kişi başı 1225 TL, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre sosyal mesafeye uymadıkları için de 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 48 bin 125 TL idari para cezası uygulanarak, serbest bırakıldı.