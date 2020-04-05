İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak il ve ilçeler! 5 Nisan 2020 BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul güncel elektrik kesintisi listesi

İstanbul'da belirli ilçelerde 5 Nisan 2020 Pazar günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri programını resmi internet sitesinden açıklandı. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak aktarılan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda planlı kesinti yapılmayacağı ifade edilmişti. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 5 Nisan Pazar İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi programı...

BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 NİSAN

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 05.04.2020 09:00 - 05.04.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah EREZ sk / HARAÇÇI mah AHMER, ATABEK, ATAMAN, AYGÜL, AYPARE, BAHTİYAR, BİLGEKAĞAN, BİNDALLI, CENAP, DOSTLUK, ERKILIÇ, FEVZİ, GÖÇMENKENT, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, HARAÇÇI, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARİKA, HAVZA, KANDIRA, KARAGÖZ, KUDRETLİ, KURAL, MENEVİŞ, NİLSU, SARI MİMOZA, SEYİTGAZİ, SIRAEVLER, SÜRMELİ, TEZCAN, UMUTLU, YENİHAMAM, YENİYIL, YEŞİLLİK, ZEKAT, ÇATALÇEŞME, İNKİŞAF, ŞANLI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2423873) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 05.04.2020 04:00 - 05.04.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, AKAĞAÇ, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, DEFNE, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KULELİ, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, SEKOYA, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2424178) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2424178)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 05.04.2020 09:00 - 05.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, AKAĞAÇ, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, DEFNE, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KULELİ, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, SEKOYA, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR, İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk / ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, BURÇHAN, HADIMKÖY-İSTANBUL sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2424182) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 05.04.2020 04:00 - 05.04.2020 05:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah GÜLLÜCE sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2426376) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 05.04.2020 09:00 - 05.04.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah GÜLLÜCE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2425891) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 05.04.2020 09:00 - 05.04.2020 10:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, HAMİDİYE, KEREM, YAKUT, ZÜMRÜT sk / MİTHATPAŞA mah 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, YILMAZ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2419568) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2419568)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 05.04.2020 17:00 - 05.04.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, 1.HUZUR, 1.ÇAMLIK, ABDULHAMİT HAN, ATA, AYIŞIĞI, CENDERE YOLU, DERE, ESKİ KEMERBURGAZ YOLU, HAMİDİYE, KEREM, YAKUT, ZÜMRÜT sk / MİTHATPAŞA mah 1.İPEK, 2.NUR, 2.ORKİDE, ABDULHAMİT HAN, DİLARA, GÖKŞİN, ITIR, KIRAÇ, YILMAZ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2419570) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 05.04.2020 12:00 - 05.04.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES, DEREBOYU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2426541) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 05.04.2020 10:00 - 05.04.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah MORMENEKŞE, İLTER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2424164) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 05.04.2020 09:00 - 05.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 332., FATİH ŞEHİTLERİ, LİTROS YOLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2424496) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 05.04.2020 09:00 - 05.04.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 330., BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ, BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, BESTEKAR NASİBİ MEHMET EFENDİ, GÜMÜŞSUYU, HASTANE YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2424343) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 05.04.2020 12:00 - 05.04.2020 18:00 saatleri arasında, * İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2424348) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.