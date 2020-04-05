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'daki karantinadan kaçıp 'ye geldi

'daki karantinadan kaçıp 'nin Fındıklı ilçesine gelen vatandaş, oturduğu binanın karantinaya alınmasına sebep oldu. Test sonucu pozitif çıkmasına rağmen evde kalmayarak taksi ile Rize'ye geldiği öğrenilen şahsın İstanbul'da olmadığı anlaşılınca güvenlik ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda şahıs Fındıklı ilçesindeki evinde yakalandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.4.2020 22:37 ABONE OL
İstanbul'daki karantinadan kaçıp Rize'ye geldi
Edinilen bilgiye göre, K.E. isimli şahsa İstanbul'da korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından evinde karantinada kalması istendi. Test sonucu pozitif çıkmasına rağmen evde kalmayarak taksi ile Rize'ye geldiği öğrenilen şahsın İstanbul'da olmadığı anlaşılınca güvenlik ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda şahıs Fındıklı ilçesindeki evinde yakalandı.
K.E.'nin Rize'de bir çok akrabasıyla da temasa geçtiği öğrenilirken, şahsın temasa geçtiği herkese test yapılacağı ve oturduğu binanın da karantinaya alındığı öğrenildi.
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İstanbul'daki karantinadan kaçıp Rize'ye geldi
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