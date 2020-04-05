Koronavirüse karşı göl ortasında ada

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Bursa'nın Karacabey ilçesi Uluabat Gölü'nde, Eskikaraağaç köyünden 2 kilometre açıktaki 45 dönümlük ada, sahibi Nedim Bulut tarafından 3 yıl önce satılığa çıkarıldı. Bulut, yaklaşık 500 zeytin ağacının bulunduğu adaya 17 milyon lira değer biçti. 82 yıldır Bulut ailesine ait olan adaya çok sayıda talipli çıktı ancak fiyat yüksek geldi. Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'e bağlı Madeira'da, Atlantik Okyanusu'na bakan Ilha De Fuzeta adasında, kendisini ailesiyle birlikte karantinaya alması ise göl ortasındaki adaya ilgiyi artırdı. Koronavirüsten sonra ada için arayanların sayısının 5 kat arttığını belirten ada sahibi Bulut, "17 milyon TL verip adayı alan virüsten kurtulur" dedi.