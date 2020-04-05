Markette maske takmak zorunlu mu oldu? Maske takılması gereken yerler neresi?

Dünyayı kasıp kavuran salgın corona virüs ülke gündemini meşgul ediyor. Konu ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler gelirken güncel haberler de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak virüsten korunma yolları arasında yer alan maske kullanımına ilişkin karar açıklandı. Salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu bağlamda; toplu ve kalabalık olan yerlerde maske kullanımı zorunlu mu? Markette maske takmak zorunlu mu? Maske takılması gereken yerler neresi?

İşte bilgiler!