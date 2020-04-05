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Markette oldu? neresi?

virüs salgını tedbirleri kapsamında ülkemizde pek çok alanda değişiklikler yapıldı. Bunlardan bir tanesi de maske takmak oldu. Maske kullanımı bazı sosyal alanlarda zorunlu tutulacak. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbir ve kurallar açıklandı. Corona virüsten korunmanın en etkili yollarından biri evde kendini izole etmek olurken, dışarı çıkmak zorunda kalanlar için ise el dezenfektanı ve maske kullanımı olmaktadır. Bu bağlamda; virüsün bulaşma yolunu engelleyecek olan ve en sık ziyaret edilen yerlerden birisi olan markette ? neresi? İşte bilgiler!

Giriş Tarihi: 5.4.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 15:48 ABONE OL
Markette maske takmak zorunlu mu oldu? Maske takılması gereken yerler neresi?

Dünyayı kasıp kavuran salgın virüs ülke gündemini meşgul ediyor. Konu ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler gelirken güncel haberler de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son olarak virüsten korunma yolları arasında yer alan maske kullanımına ilişkin karar açıklandı. Salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu bağlamda; toplu ve kalabalık olan yerlerde maske kullanımı zorunlu mu? Markette ? neresi?

İşte bilgiler!

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Markette maske takmak zorunlu mu oldu? Maske takılması gereken yerler neresi?
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