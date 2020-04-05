Evde maske nasıl yapılır? Resimli ve pratik evdeki malzemelerle tıbbi yüz maskesi yapımı! N95, FFP2 ve FFP3 maske nedir?

Ülkemizde corona virüsünden korunmak için maske kullanımının önemi artıyor. Her geçen gün corona virüsünden artan vaka ve ölü sayısıyla birlikte tedbirler üst seviyeye çıkarılıyor. Son olarak insanların toplu şekilde bulunduğu (market, pazar vs) gibi yerlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Böylelikle evde kendi maskesini yapmaya başlayanlar ve N95, FFP2 ve FFP3 maske almak isteyenlerin sayısı bir hayli artmış oldu. Uzmanlar virüsten korunmak için sık sık el temizliğine, dezenfektan gibi ürünlerin kullanılmasını vurgularken, toplu taşıma ve kalabalık ortamlarda ise maske takılması gerektiğini söylüyor. Peki Maske nasıl yapılır? Evdeki malzemelerle tıbbi yüz maskesi nasıl yapılır? N95, FFP2 ve FFP3 maske nedir?

MASKE NASIL YAPILIR? EVDEKİ MALZEMELERLE YÜZ MASKESİ YAPIMI

Corona virüsü vaka ve ölü sayısının artmasıyla birlikte maske kullanımında artış yaşanmaya başlandı. Vatandaşlar maske kullanırken temiz ve kaliteli olmasını önemsiyor. N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri ise en çok tercih edilenler! Doğal olarak evde maske yapımı mümkün. Haberimizde, 'Evdeki malzemelerle maske nasıl yapılır, evde maske nasıl yapılır?' sorularının yanıtlarına ve maske yapımına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.