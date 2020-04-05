Palyaçolar sepetleri kitaplarla doldurdu

Mersin'in Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar'ın öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan çocuklar palyaçolar ve gönüllü öğrenciler tarafından eğlendirildi. Gönüllüler, ailelerin sarkıttığı sepetleri çocuklar için kitaplarla doldurdu. Gönüllüler, çocuklara boyama ve hikaye kitapları dağıttı. Gönüllülerden 22 yaşındaki Göknil Şener, minikler için hem oyunlar oynadı hem de kitap dağıttı. Muhtar Dindan da gönüllülerle birlikte oyunlara katıldı.