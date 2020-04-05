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Pazarda yasağına uymadılar! Maske takmadan ürünleri seçerek aldılar

Tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren, on binlerce insanın ölümüne neden olan salgınına karşı ülkemizde de çeşitli tedbirler alındı. Alınan son tedbir kararlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. ve marketlerde maske takmak zorunlu hale getirildi, ürünleri seçerek almak yasaklandı. Ancak market ve pazarlarda bu kurallara uyulmadığı görülüyor. 'da pazara maskesiz gelen bazı vatandaşlar, sebze-meyveyi çıplak elle seçerek aldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.4.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 11:00 ABONE OL
Pazarda koronavirüs yasağına uymadılar! Maske takmadan ürünleri seçerek aldılar

Skandal görüntüler! Koronavirüs yasağına uymayan vatandaşların pazarlarda maske takmadan dolaştığı, sebze-meyveyi seçerek aldığı görüldü.

Adana'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında, maske takma zorunluluğuna bazı kişilerin uymadığı görüldü. Bazı vatandaşlar da yasağa rağmen meyve- sebzeyi seçerek aldı.

PAZARDA ÜRÜNLERİ ÇIPLAK ELLE SEÇEREK ALDILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı yeni kararlar kapsamında toplu alanlarda, market ve semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Bugün Adana'nın Beyazevler Semt Pazarı'nda alınan bu tedbir kararına rağmen bazı vatandaşların maske takmadan pazarda dolaşıp alışveriş yaptığı görüldü. Bazılarının ise meyve ve sebzeyi seçerek alması gözden kaçmadı.

Semt pazarlarının insanların yoğun olduğu bölgelerin başında geldiğini ve bu nedenle alınan tedbirlerin yerinde olduğunu söyleyen pazarcı Ali Cengiz, "Bu süreç, zamanla düzelecek diye inanıyorum. İnsanlar yavaş yavaş kurallara uymaya başladı. Tedbirler böyle devam etmelidir" dedi.

Maske takmadan pazara gelen Ayşe Yılmaz ise eczaneye maske siparişi verdiğini ve gelmesini beklediğini dile getirdi.

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Pazarda koronavirüs yasağına uymadılar! Maske takmadan ürünleri seçerek aldılar
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