Samsun’da aile dramı

SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ

Samsun Bafra'ya bağlı Doğankaya mahallesinde İbrahim Alkaç (20) ile babası Sami Alkaç (52) arasında, önceki gece henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce, evdeki av tüfeğini alan İbrahim Alkaç, babasına ateş etti.Başından vurulan baba Alkaç, olay yerinde ölürken, oğlu kaçtı.Vatandaşların ihbarıyla eve gelen jandarma ekipleri, baba Aykaç'ın cesediyle karşılaştı. Ceset, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, jandarma katil zanlısı genci kısa sürede yakaladı. Sık sık tartışıp kavga ettikleri öğrenilen baba-oğulun olaydan bir gece önce de yine kavga ettikleri, oğul Alkaç'ın jandarmayı arayarak babasını şikayet ettiği, eve gelen jandarmanın da ikiliyi karakola götürüp ifadelerini aldığı ve daha sonra serbest bırakıldığı belirlendi.