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Zonguldaklı vatandaşın koronavirüs önlemi şaşkına çevirdi! İç çamaşırını maske yaptı...

Koronavirüs salgınına karşı sıkı tedbirler getirildi. Bunlardan biri de pazar ve marketlere maskesiz giriş yasağıydı. 'ta bir vatandaş maske satın almak yerine kendi maskesini ise kendi yaptı. Satın aldığı erkek iç çamaşırını kafasından geçiren 55 yaşındaki Ömer Ay, çevredekilerin şaşkınlığına neden oldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.4.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 09:47 ABONE OL
Zonguldaklı vatandaşın koronavirüs önlemi şaşkına çevirdi! İç çamaşırını maske yaptı...

Koronavirüs salgınına karşı vatandaş çeşitli önlemler alıyor. Zonguldaklı Ömer Ay da çözümü iç çamaşırıyla buldu.

Zonguldak'ta yaşayan 55 yaşındaki Ömer Ay, Korona virüse karşı ilginç bir yöntem geliştirdi. Ay, satın aldığı iç çamaşırdan maske yapması görenleri şaşırttı.

GÜLEREK İZLEDİLER

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesinde yaşayan 55 yaşındaki Ömer Ay Korona virüse karşı kendi imkanları ile çözüm geliştirdi. Ay, iç çamaşırdan maske yaparak Korona virüse karşı önlem aldı. Ömer Ay geliştirdiği bu yöntemle mahalle halkının da ilgi odağı oldu.

Öte yandan, Ay maskelerin pahalı olduğunu söyledi.

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Zonguldaklı vatandaşın koronavirüs önlemi şaşkına çevirdi! İç çamaşırını maske yaptı...
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