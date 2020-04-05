Zonguldaklı vatandaşın koronavirüs önlemi şaşkına çevirdi! İç çamaşırını maske yaptı...

Koronavirüs salgınına karşı vatandaş çeşitli önlemler alıyor. Zonguldaklı Ömer Ay da çözümü iç çamaşırıyla buldu.

Zonguldak'ta yaşayan 55 yaşındaki Ömer Ay, Korona virüse karşı ilginç bir yöntem geliştirdi. Ay, satın aldığı iç çamaşırdan maske yapması görenleri şaşırttı.

GÜLEREK İZLEDİLER

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesinde yaşayan 55 yaşındaki Ömer Ay Korona virüse karşı kendi imkanları ile çözüm geliştirdi. Ay, iç çamaşırdan maske yaparak Korona virüse karşı önlem aldı. Ömer Ay geliştirdiği bu yöntemle mahalle halkının da ilgi odağı oldu.

Öte yandan, Ay maskelerin pahalı olduğunu söyledi.