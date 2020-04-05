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4 Nisan 2020 sonuçları MPİ ile açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 4 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, sonuçlar belli olduğu anda haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, hafta sonuna ait Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 5.4.2020 07:39 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 07:40 ABONE OL
4 Nisan 2020 Sayısal Loto sonuçları MPİ ile açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

heyecanı bu hafta da hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, şans oyunları ile para kazanmak umuduyla her hafta Sayısal Loto oyunu oynuyor. Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (4 Nisan 2020) Sayısal Loto çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm detaylar haberimizde!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ 4 NİSAN

Sayısal Loto 4 Nisan çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'te çekildi ve az önce açıklandı.

İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar...

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4 Nisan 2020 Sayısal Loto sonuçları MPİ ile açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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