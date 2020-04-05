4 Nisan 2020 Sayısal Loto sonuçları MPİ ile açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto heyecanı bu hafta da hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, şans oyunları ile para kazanmak umuduyla her hafta Sayısal Loto oyunu oynuyor. Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bugünkü (4 Nisan 2020) Sayısal Loto çekilişi ile sona eriyor. Bu akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm detaylar haberimizde!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ 4 NİSAN

Sayısal Loto 4 Nisan çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'te çekildi ve az önce açıklandı.

İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar...