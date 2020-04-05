Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır ve kaç günde çıkar? Özel araçla şehir dışına çıkılması yasak mı? e-Devlet Seyahat izin belgesi...

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bulunan corona salgını nedeniyle alınan tedbirler her geçen gün artmaya devam ederken son olarak valiliklere gönderilen genelgene şehir dışına çıkış kısıtlaması getirilmişti. Bu kısıtlamada bazı gerekçeler nedeniyle şehir dışına çıkması gereken vatandaşların nedenlerini bildirerek seyahat izin belgesi alabileceği bildirildi. Bunun üzerine binlerce vatandaş "Seyahat izin belgesi nedir, ne zaman çıkar ve nasıl alınır?" gibi sorularına yanıt aramaya başladı. Bununla beraber özel araçlarla şehir dışına çıkılabilir mi merak ediliyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde konuya ilişkin tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? ÖZEL ARAÇLA ŞEHİR DIŞINA ÇIKILABİLİR Mİ?

Corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara veya valiliklere gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında online sistem üzerinden de yapılabilecek.

İşte tüm detaylar…