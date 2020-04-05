Sokağa çıkma cezası ne kadar, kaç TL oldu? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkanlara ceza var mı? İşte yasağın kapsamı

Corona virüsü için alınan tedbirler çerçevesinde 20 yaş altı gençlere de sokağa çıkma yasağı getirildi. Sosyal hareketliliği en aza indirmek için 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması sınırlandırılırken, çalıştıkları kurumlarda da idari izinli sayılacaklar. Bu kararın duyurulmasının ardından vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sokağa çıkma yasağı cezası ile ilgili detayları sizin için araştırdık. 20 yaş altı gençlerin bilmesi gereken düzenlemek hakkında detaylar haberimizde yer almaktadır.

2020 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

İlk olarak şunu bilmek gerekir ki bu bir idari düzenleme olduğu için adli bir ceza bulunmuyor ancak salgının yayılmasını önlemek amacıyla koyulan tedbirleri çiğnemekten dolayı yasağı delen insanlar hakkında farklı suçlardan adli işlem başlatılabilir. Kısacası, sokağa çıkma yasağını ihlal kabahatler kanunu kapsamında değerlendiriliyor.

Peki, sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? İşte, ödenecek idari para cezası tutarı...