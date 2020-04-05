2020 Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL?

Gelen son açıklamanın ardından aynı 65 yaş üstü vatandaşlara olduğu gibi 20 yaş altı vatandaşların da sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Ülkemizde corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan bu önlemin ardından vatandaşlar Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İlk olarak bilinmesi gereken en önemli detay bu yasağın idari bir düzenleme olduğu. Bu nedenle yasağın çinenmesi durumunda adli bir ceza uygulanmıyor. Ancak salgının yayılmasını önlemek amacıyla koyulan tedbirleri çiğnemekten dolayı yasağı delen insanlar hakkında farklı suçlardan adli işlem başlatılabilir. Kısacası, sokağa çıkma yasağını ihlal kabahatler kanunu kapsamında değerlendirilmektedir ve para cezası uygulanmaktadır. Peki, Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? İşte konuya dair tüm detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEDİR, NE KADAR?

Corona virüsü için alınan tedbirler çerçevesinde 20 yaş altı gençlere de sokağa çıkma yasağı getirildi. Sosyal hareketliliği en aza indirmek için 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması sınırlandırılırken, çalıştıkları kurumlarda da idari izinli sayılacaklar. Aynı şekilde 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın da bu süreç içerisinde sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Peki, bu uygulamaya uymayan kişilerin cezası nedir?

İşte detaylar…