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2020 ne kadar? altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında ülkemizde bazı uygulamalar bulunuyor. Salgının ilk zamanlarında alınan kararla 65 yaş üstü kişiler için Sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Son olarak gelen açıklama ile altı vatandaşlar için de aynı şekilde sınırlama getirildi. Bu karara uymayan vatandaşlar için ise yetkililer para cezası uyguluyor. Konuyla ilgili olarak ne kadar? Şeklindeki sorunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Buna göre; Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? İşte tüm bu soruların yanıtı…

Giriş Tarihi: 5.4.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 12:56 ABONE OL
2020 Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL?

Gelen son açıklamanın ardından aynı 65 yaş üstü vatandaşlara olduğu gibi altı vatandaşların da sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi. Ülkemizde corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan bu önlemin ardından vatandaşlar ne kadar? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İlk olarak bilinmesi gereken en önemli detay bu yasağın idari bir düzenleme olduğu. Bu nedenle yasağın çinenmesi durumunda adli bir ceza uygulanmıyor. Ancak salgının yayılmasını önlemek amacıyla koyulan tedbirleri çiğnemekten dolayı yasağı delen insanlar hakkında farklı suçlardan adli işlem başlatılabilir. Kısacası, sokağa çıkma yasağını ihlal kabahatler kanunu kapsamında değerlendirilmektedir ve para cezası uygulanmaktadır. Peki, Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? İşte konuya dair tüm detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEDİR, NE KADAR?

Corona virüsü için alınan tedbirler çerçevesinde 20 yaş altı gençlere de sokağa çıkma yasağı getirildi. Sosyal hareketliliği en aza indirmek için 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması sınırlandırılırken, çalıştıkları kurumlarda da idari izinli sayılacaklar. Aynı şekilde 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın da bu süreç içerisinde sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Peki, bu uygulamaya uymayan kişilerin cezası nedir?

İşte detaylar…

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2020 Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL?
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