Son dakika: Dolandırıcılardan pes dedirten yöntem! Telefonunun bozulduğunu düşünen genç hayatının şokunu yaşadı

Son dakika haberi... 22 yaşındaki Emre Turhan isimli genç geçtiğimiz günlerde arkadaşları ile oturduğu esnada cep telefonu kendi kendine uygulamaları açmaya başladı. Telefonun güç tuşuna basmasıyla yanan ekran ışığı aynı anda kapandığını gören Turhan, telefonun bozulduğunu düşünerek sabah olmasını bekledi. Ertesi gün sabah saatlerinde telefon tamircisine giden Turhan, telefonunu tamirciye bırakarak çalıştığı iş yerinden yatan maaşını çekmek için banka ATM'sinin yolunu tuttu. ATM'de hesabına bakan Turhan, hesapta 1 TL 81 kuruş olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı.