Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Gözyaşları içinde yardım istedi, gerçek bambaşka çıktı

Son dakika: Gözyaşları içinde yardım istedi, gerçek bambaşka çıktı

Koronavirüs salgınının yaşandığı şu zor günlerde sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği oluşmaya başladı. Takipçi kazanmak ya da beğeni almak için asılsız paylaşımlar yapılıyor. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı gelmesinden sonra Turgutlu'da video paylaşan 16 yaşındaki genç, "babam öldü, anneme ben bakıyorum. Çalışmam gerek" diyerek yardım istemişti... Son dakika haberine göre; yardımseverler harekete geçip olay araştırılınca, gencin görüntüyü Tiktok için şaka amaçlı çektiği ortaya çıktı. Daha sonra açıklama yapan genç, "Videoyu arkadaşlarım arasında paylaşmak amacıyla çekmiştim. Ancak çeşitli yerlerde yayınlandığını gördüm" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.4.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 09:59 ABONE OL
Son dakika: Gözyaşları içinde yardım istedi, gerçek bambaşka çıktı

Akıl alır gibi değil! Son dakika haberine göre; Tiktok videosuyla, gözyaşları içinde yardım isteyen gencin, videoyu şaka amaçlı çektiği ortaya çıktı.

"BABAM İKİ YIL ÖNCE VEFAT ETTİ"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getiren genelgeden sonra Turgutlulu genç yayınladığı videoda "Arkadaşlar ben sanayide çalışıyordum. Sokağa çıkma yasağı geldiği için çalışamıyorum, anneme ben bakıyorum, babam iki yıl önce vefat etti, bana destek olursanız çok sevinirim, dua ederim size arkadaşlar" diye konuştu.

YARDIM DERNEKLERİ ARAŞTIRMA YAPTI

Turgutlulu gencin çektiği video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yardım organizasyonlarıyla bilinen AHBAP platformu kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent akşam saatlerinde Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Levent "Bu çocuğumuzu gün boyu etiketlediniz, araştırdık çocuğumuz Turgutlu'da bir kolejde okuyor. Adı biz de kalsın, böyle bir durum yokmuş. Tik Tok için yapılmış bir video kötü bir şaka yapmış ama çocuk işte bilginize." şeklinde açıklama yaptı.

Akşam saatlerinde ise sosyal medya fenomeni PAU, Turgutlulu gencin açıklama amaçlı çektiği videoyu hesabından yayınladı. Turgutlulu genç daha sonra yaptığı açıklamada: "Sanatçımız Pau abim tarafından bana ulaşıldı. Sanayide çalıştığım iddiasıyla çektiğim video gerçeği yansıtmamaktadır. Babam da hayattadır. Videoyu arkadaşlarım arasında paylaşmak amacıyla çekmiştim. Ancak çeşitli yerlerde yayınlandığını gördüm. Bu videoyu izleyen herkesten özür dilerim. Kimseyi kandırmak istememiştim, herkese iyi günler dilerim. Herhangi bir yardıma ihtiyacım yoktur."diye konuştu.

Zonguldaklı vatandaşın koronavirüs önlemi şaşkına çevirdi! İç çamaşırını maske yaptı...
Sağlık çalışanlarının bulunduğu apartmanda skandal yazı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Gözyaşları içinde yardım istedi, gerçek bambaşka çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA