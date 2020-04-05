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Son dakika haberi: ’ta corona virüs teşhisi konulan 19 hasta alkışlarla taburcu edildi

’ta corona virüsü teşhisi konularak tedavi altına alınan 19 hasta bugün taburcu edildi. Tedavileri tamamlanan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde hastaneden uğurlandı...

Giriş Tarihi: 5.4.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 12:28 ABONE OL
Son dakika haberi: Sivas’ta corona virüs teşhisi konulan 19 hasta alkışlarla taburcu edildi

Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan 19 hastanın tedavisi tamamlandı. Tedavi süreçleri sona eren hastalardan bazıları, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Bu anlar cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

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ALKIŞLARLA UĞURLANDILAR

Görüntüde bir sağlık çalışanının, "Hatice teyze maskeni takar mısın?" demesinin ardından tedavisi tamamlanan hasta odasından dışarı çıkıyor.

Sağlık çalışanının taburcu edildiğini söylemesinin ardından diğer sağlık çalışanları hastayı alkışlarla uğurluyor.

Taburcu edilen 19 hastanın, 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacakları öğrenildi.

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Son dakika haberi: Sivas’ta corona virüs teşhisi konulan 19 hasta alkışlarla taburcu edildi
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