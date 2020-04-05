Son dakika haberi: Türk bilim insanı corona virüsü izole etti! Corona virüse karşı aşı ve ilaç üretmek için...

Ülkemizde corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 501 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece yaptığı açıklamalara göre toplam vaka sayısı da 23.934 oldu. Dünya genelinde 1 milyon 200 bin kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. 65 bin kişi ise yeni tip koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Son dakika bilgisine göre Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı.