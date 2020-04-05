Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Türk bilim insanı corona virüsü izole etti! Corona virüse karşı aşı ve ilaç üretmek için...

haberi: Türk bilim insanı corona virüsü izole etti! Corona virüse karşı aşı ve ilaç üretmek için...

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de corona virüse karşı tedavi ve aşı çalışmaları devam ediyor. haberine göre Ankara Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Aykut Özkul; aşı, serum ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği de Prof. Dr. Aykut Özkul için tebrik ve teşekkür mesajı paylaştı! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 5.4.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 12:32 ABONE OL
Son dakika haberi: Türk bilim insanı corona virüsü izole etti! Corona virüse karşı aşı ve ilaç üretmek için...

Ülkemizde yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 501 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece yaptığı açıklamalara göre toplam vaka sayısı da 23.934 oldu. Dünya genelinde 1 milyon 200 bin kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. 65 bin kişi ise yeni tip koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. bilgisine göre Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Türk bilim insanı corona virüsü izole etti! Corona virüse karşı aşı ve ilaç üretmek için...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA