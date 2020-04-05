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Toplu taşıma araçları ve marketlerde maske takma zorunlu mu? Sokakta ve toplu iletişim yerlerinde maske takmama cezası var mı?

Corona virüsü salgını karşısında alınan tedbirler gün geçtikte artırılıyor. Son olarak 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için geçerli olan sokağa çıkma yasağı uygulamasının kapsamı genişletildi. Yeni alınan karara göre 20 yaşın altındaki vatandaşların da sokağa çıkması yasaklandı. Bununla birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak’a özel araçla da dahil olmak üzere giriş çıkışlar kapatıldı. Alınan önlemler arasında toplu ulaşım araçları, Pazar yerleri, marketler gibi yerlerde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi de var. Peki maske takmak herkese zorunlu mu, nerelerde maske takmak gerekiyor? Maske takmamanın cezası var mı?

Giriş Tarihi: 5.4.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 12:42 ABONE OL
Toplu taşıma araçları ve marketlerde maske takma zorunlu mu? Sokakta ve toplu iletişim yerlerinde maske takmama cezası var mı?

Son birkaç haftadır ülke gündemini fazlasıyla meşgul eden corona virüsü salgını, gün geçtikte yayılmaya devam ediyor. Gün geçtikte artış gösteren vaka ve ölüm sayısına bağlı olarak yeni tedbirler devreye sokuluyor. Son olarak otobüs, metro, metrobüs, minibüs, şehir hatları vapurları, pazar yerleri, marketler gibi yerlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Maske kullanmayan vatandaşların belirtilen yerlere giriş yapamayacağı belirtildi. Peki maske takmamanın cezası var mı? İşte maske kararına ilişkin detaylar…

MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Yeni önlemlerle beraber maske takmak zorunlu hale geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olduğunu açıkladı.

4 Nisan Cumartesi günü itibarıyla pazar yerleri ve insanların toplu olarak bulunduğu tüm alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi. İşte tüm detaylar…

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Toplu taşıma araçları ve marketlerde maske takma zorunlu mu? Sokakta ve toplu iletişim yerlerinde maske takmama cezası var mı?
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