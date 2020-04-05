Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

'da traktörün altında kalan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili çalışma başlatırken traktörün altından çıkartılan cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.4.2020 17:33 ABONE OL
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçük Çıldırım Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Uçkan (45) nar bahçesindeki çalıları traktörüyle toplamaya başladı. Bir süre çalıları toplayıp bahçe kenarında biriktiren Uçkan, saat 14.00 sıralarında geri manevra yaptığı sırada traktörün takla atıp ters düşmesi sonucu altında kaldı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevrede traktörün devrildiğini gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan Uçkan'ın feci şekilde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kazayla ilgili çalışma başlatırken traktörün altından çıkartılan cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA