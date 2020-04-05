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Umreden dönen 168 kişilik kafile, 'da karantinaya alınacakları yurda yerleştirildi

Umreden 'ya dönen 168 kişi, havalimanında sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından karantinaya alınacakları yurda yerleştirildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.4.2020 18:40 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 18:42 ABONE OL
Umreden dönen 168 kişilik kafile, Konya'da karantinaya alınacakları yurda yerleştirildi

Konya Havalimanı'nda emniyet birimlerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, umreden dönen 168 vatandaş, sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapıldıktan sonra dezenfekte edilmiş otobüslere bindirildi.

Vatandaşlar, daha sonra 14 günlük karantina süreleri için Selçuk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurduna götürüldü.

Öte yandan her otobüse bir ambulans eşlik etti. Umreden dönen vatandaşların yakınları ise yurtların önünde bekledi.

Kafilede geri kalan 194 kişinin ise gün içerisinde Konya'ya geleceği öğrenildi.

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Umreden dönen 168 kişilik kafile, Konya'da karantinaya alınacakları yurda yerleştirildi
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