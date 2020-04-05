Yabancılar gidiyor Türkler geliyor

Koronavirüs nedeniyle ülkelerinin hava sahasını kapatması sonucu İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayir, Tunus ve Ürdün vatandaşlarından oluşan bin 724 kişi, 26 Mart'ta otobüslerle Karabük'e getirilerek, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait İsmail Necati Efendi Yurdunda misafir edildi. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı görüşmelerin ardından ülkelerinin hava sahasını açması sonucu, gruptaki 750 Cezayirli, önceki akşam sağlık ve pasaport kontrolünden geçirildikten sonra, 34 otobüsle, Samsun Çarşamba Havalimanı'na götürüldü. Buradan da uçakla ülkelerine gönderildi. Diğer yabancı uyrukluların tahliyeleri de bugün tamamlanacak.Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ile Hollanda'dan 18 Mart'ta Kocaeli'ne gelen ve 4 KYK yurduna yerleştirilen 859 kişi ile 19 Mart'ta Macaristan ve Tunus'tan gelen 36 kişiden oluşan 895 Türk vatandaşı da karantina sürelerinin dolmasıyla tahliye edildi.Cezayir'de bulunan yaklaşık bin 200 Türk vatandaşının tahliyesi de sürüyor. Cezayir Havayolları'na ait 3 uçakla Samsun'a getirilen 555 Türk vatandaşından 320'si, Tokat'ta KYK'ya ait 2 yurda, 231'i de Amasya'daki KYK'ya ait Sultan Bayezid Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Fransa'dan özel uçakla Ankara'ya getirilen 143 Türk vatandaşı, 7 otobüsle götürüldükleri Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinde bulunan KYK'ya ait Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Irak'tan, özel uçakla Kütahya'ya getirilen 334 Türk vatandaşı da KYK'ya ait öğrenci yurtlarına yerleştirildi./SABAH

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