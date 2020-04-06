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19 hasta alkışlarla taburcu edildi

Giriş Tarihi: 6.4.2020 ABONE OL
19 hasta alkışlarla taburcu edildi
Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM), yeni tip koronavirüs teşhisi konan 19 hastanın tedavisi tamamlandı. Tedavi süreçleri sona eren hastalardan bazıları, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Bu anlar cep telefonu kamerasınca da kaydedildi. Görüntüde bir sağlık çalışanının, "Hatice teyze maskeni takar mısın?" demesinin ardından tedavisi tamamlanan hasta odasından dışarı çıkıyor. 19 hastanın, 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacakları öğrenildi.
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19 hasta alkışlarla taburcu edildi
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