73 can kaybımız var 256 hasta iyileşti

Türkiye'de dün yeni tip koronavirüs nedeniyle 73 vatandaşımız daha hayatını kaybederken, 256 hasta ise iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Buna göre dün yapılan 20 bin 65 testten 3 bin 135'i pozitif çıktı. Toplam test sayısı 181 bin 445, toplam vaka sayısı 27 bin 69, vefat sayısı ise 574 oldu. Yoğun bakımdaki 1381 hastadan 935'inin entübe olduğu belirtildi. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 1042 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, "Test sayısında 20 bini aştık. İyileşen toplam hasta sayımız bini geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum" dedi. ANKARA