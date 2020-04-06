Açık kapı nedir? e-Devlet ile Açık kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? SONUÇ SORGULA!

İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu online ekran üzerinden yardım başvurularının alınacağı açık kapı uygulaması merak ediliyor. İhtiyaç ve yardım başvurusu için bu uygulamaya müracaat edecek olan vatandaşlar en üst düzeyde iletişimin kurulması amacıyla valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan ve yardım başvurusu yapılan birimlere müracaat için bu uygulamayı kullanacaklar. E-Devlet üzerinden alınacak olan başvuruların nasıl yapılacağı internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Buna göre; açık kapı yardım başvurusu nedir, nasıl yapılır? Açık kapı nedir?

AÇIK KAPI NEDİR, NASIL VE NEREDEN BAŞVURU YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı tarafından açılan online ekran vatandaşların hizmetine sunulmaya başlandı. İhtiyaç ve yardım başvurusu yapmak isteyenlerin başvuracağı online uygulama vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İlgili kaymakamlıklar ya da ofisler üzerinden yapılması gereken işlemler birkaç adımda gerçekleştirilebilecek. Buna göre; açık kapı yardım başvurusu nasıl yapılacak? Açık kapı nedir, neleri kapsar?

İşte yanıtı!