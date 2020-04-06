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Aracını denize sürerek intihara kalkıştı, yüzerek kurtuldu

'ta, otomobilini denize sürerek intihara kalkıştığı öne sürülen Ş.K. (52), yüzerek geldiği kıyıda polis ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yüzerek kıyıya ulaşan ve "Bırakın öleyim' diyen sürücü, hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.4.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 15:17 ABONE OL
Aracını denize sürerek intihara kalkıştı, yüzerek kurtuldu

Olay, dün kent merkezindeki İskele Meydanı'nda meydana geldi. 57 AT 750 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.K., iddiaya göre aracını hızla denize sürerek intihara kalkıştı. Aracın denizde olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Suya gömülen otomobilden çıkan ve kendi imkânıyla yüzerek kıyıya gelen Ş.K., ekipler ile çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ş.K., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Denizdeki otomobil ise vinç yardımıyla kıyıya çıkartıldı.

OLAY ANI VE SONRASI KAMERADA
Öte yandan aracın denize düşme anı, çevredeki güvenlik kamerasına, sürücünün kurtarılma anı ise vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; otomobilin hızla denize doğru yönelip, suya gömüldüğü görülürken yüzerek geldiği kıyıdan kurtarılan sürücünün kendisine el uzatanlara 'Bırakın öleyim' dediği duyuluyor.

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Aracını denize sürerek intihara kalkıştı, yüzerek kurtuldu
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