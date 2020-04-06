Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Berat Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Berat Kandil’inin önemini Resimli Kandil mesajları ile belirtin

ve sözleri! 2020 Berat Kandil’inin önemini Resimli ile belirtin

İslam âleminin heyecanla beklediği bir önemli gün daha geldi, çattı. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilecek olan mübarek gece bu yıl 7 Nisan’a denk geliyor. Corona virüsü ile mücadele ettiğimiz zorlu dönemde Berat Kandili önemi de farklı olacak. Eller semaya yükselecek, dualar ve ibadetler edilecek. Resimli ve sözleri ile de günün önemi belirtilecek. Sevdiklerinizin yanına gidemediğiniz bugünlerde ile en güzel dileklerinizi iletebileceksiniz. Resimli, kısa, öz, uzun kandil mesajları seçeneklerine bu başlık altında yer verdik. 2020 Resimli Berat Kandili mesajları ve sözleri için detayları inceleyiniz. İşte Kandil mesajı seçenekleri!

Giriş Tarihi: 6.4.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 17:42 ABONE OL
Berat Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Berat Kandil’inin önemini Resimli Kandil mesajları ile belirtin

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi İslam âlemi için büyük önem taşıyor. Ramazan ayından önceki son kandili günü yine sevinç ve huzurla karşılanacak. Berat gecesinde çeşitli ibadetler yapılarak mübarek gün en verimli şekilde değerlendirilmeye çalışılacak. Corona virüsü ile mücadele ettiğimiz zorlu dönemi atlatabilmek için eller semaya yükselecek ve dualar edilecek. Resimli ve sözleri ile de günün önemi belirtilecek. 2020 En güzel seçeneklerine bu başlık altında yer verdik. Kısa, uzun ve resimli Berat Kandili mesajları seçeneklerine ulaşmak için detayları inceleyebilirsiniz. İşte en güzel ve resimli Kandil mesajları!

BERAT KANDİLİ MESAJLARI İLE GÜNÜN ÖNEMİNİ BELİRTİN

Berat Kandil'inin İslam âlemi için büyük önemi vardır. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilmektedir. Her kandilde olduğu gibi yine en güzel Kandil mesajları ile sevdiklerinize dua dolu dileklerinizi gönderebilirsiniz.

2020 KANDİL MESAJLARI

Berat Kandili vesilesiyle sevdiklerinize güzel dileklerinizi kandil mesajları ile gönderebilirsiniz. Resimli Berat Kandili mesajları ve sözleri kısa, uzun, resimli ve daha birçok seçenek ile sizlerle…

İşte resimli kandil mesajları;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Berat Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Berat Kandil’inin önemini Resimli Kandil mesajları ile belirtin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA