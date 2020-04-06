Berat Kandilinde oruç tutulur mu: Beraat Kandilinde ne zaman oruç tutulur? Diyanet açıkladı...

Bilindiği gibi üç aylar 25 Şubat günü başlamıştı, Berat Kandili de üç ayların ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. Dünyadaki müslümanlar 7 Nisan Salı gecesini Berat Kandili gecesi olarak kutlayacak. Beraat Kandilinde oruç tutulur mu? Çin'de başlayarak tüm dünyayı esaret altına alan corona virüs nedeniyle ülkemizdeki camilerde toplu ibadet ve faaliyetler bir süre askıya alındı. Bu yüzden ibadetlerimizi evde eda edeceğiz. Bu mübarek günde bol bol dua edip, Kuran-ı Kerim okumalı, namazlarımızı kılıp tüm dünya için iyilikler dilemeliyiz. Beraat Kandilinde ne zaman oruç tutulur?

PEYGAMBER EFENDİMİZ BERAT KANDİLİ GECESİNDE NAMAZ KILIN GÜNDÜZÜNDE ORUÇ TUTUN BUYURUYOR

İlahiyatçı Necmettin Nursaçan Berat Kandilinde oruç tutmanın sevap olduğunu şu şekilde açıklıyor. "Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) berat kandil gecesinde namaz kılın, gündüzünde oruç tutun buyuruyor." Allah rasulu böyle diyor; bu nedenle berat kandilinde oruç tutmamız sevaptır. Mübarek Berat Kandilinde vahim huylardan vazgeçmek için dua etmeli, millet için, vatan için, İslam dünyası için dualar edilmeli...

Dinimize göre berat; temize çıkma, ilahi af, günahlardan arınma ve rahmete naif olma anlamlarına geliyor; Peygamber efendimiz de Berat Kandili hakkında şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili özel