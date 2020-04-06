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‘Beş yıldızlı otel gibi odada tedavi görüyoruz’

HALİT TURAN HALİT TURAN Yaşam
Giriş Tarihi: 6.4.2020 ABONE OL
‘Beş yıldızlı otel gibi odada tedavi görüyoruz’
Konya'da yaşayan Ali Murtaza Uluer (61) eşiyle birlikte umre ziyareti dönüşünde karantinada kaldı. Karantina sonrası yapılan testte koronavirüs tespit edildi. Uluer, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. 5 gündür koronavirüs teşhisiyle tedavi gören Uluer taburcu olacağı günü bekliyor. Uluer, " "Biz burada 5 yıldızlı otel konforunda ağırlanıyoruz. Dünyanın süper gücü Amerika'da tedavi olmak için vatandaşlarından 34 bin dolar isteniyor. Biz de bir kuruş alınmadığı gibi, neredeyse devlet maaş verecek. O derece de güzel bakılıyoruz. Herkes elini vicdanına koysun, sağlık çalışanlarına devletin bütün kademelerine sahip çıksın. Devlet hastasına nasıl değer veriyor görün" diye konuştu.
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‘Beş yıldızlı otel gibi odada tedavi görüyoruz’
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