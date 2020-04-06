Can dostlar için harekete geçildi

Tarım ve Orman Bakanlığı sokak hayvanları için de düğmeye bastı. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'ne bağlı 15 bölge, 81 il müdürlüğü ve 159 şeflik vasıtasıyla hayvanların herhangi bir sebeple ihmal edilmemesi, aç ve susuz bırakılmaması için bütün önlemler alınacak, gerekli denetimler titiz şekilde sağlanacak. İçişleri Bakanlığı da, 81 İl Valiliğine gönderdiği genelgeyle başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi ve vatandaşların bu konudaki hassasiyetlerinin arttırılması istendi. ANKARA