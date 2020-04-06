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önlemleri düğünü durduramadı! -Kocaeli sınırında ilginç görüntüler...

önlemleri kapsamında şehir giriş - çıkışları durduruldu. Nikahtan vazgeçmeyen damat ve gelin ilginç bir yönteme başvurdu. 'da oturan damat, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde oturan gelini Tuzla'daki üst geçitten aldı. O anlar bir cep telefonu tarafından fotoğraflandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.4.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 13:27 ABONE OL
Corona virüsü önlemleri düğünü durduramadı! İstanbul-Kocaeli sınırında ilginç görüntüler...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iller arasında yolculuğun yasaklanması nedeniyle İstanbul'da yaşayan damat, Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki gelini, Tuzla sınırındaki üst geçitten aldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iller arasında geçişlerin yasaklanması evlenecek çiftleri ilginç bir yöntem uygulamaya sevk etti. Edinilen bilgiye göre İstanbul'da yaşayan ve adı öğrenilemeyen bir damat, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan gelini il değiştirmeden çare aradı. Aracıyla Kocaeli'ne geçemeyen damat, İstanbul Tuzla ilçesi ile Kocaeli'nin Çayırova ilçelerini ayıran üst geçitte gelin ile buluştu.

Üst geçidin ayaklarına konvoylarla gelen damat ve gelin aileleri, araçlarından indikten sonra köprüye yöneldiler. Köprüden karşıya geçen gelin, damadın aracı ile İstanbul'daki nikah dairesine gitmek üzere yola çıktı.

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Corona virüsü önlemleri düğünü durduramadı! İstanbul-Kocaeli sınırında ilginç görüntüler...
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