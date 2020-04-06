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virüsü haberleri: O ülkeden güzel haber! kontrol altına aldık…

Dünya geneli yayılmaya devam eden virüsü haberleri ve gelişmeleri yakından takip ediliyor. Tüm ülkeler topyekûn ilaç ve aşı çalışmalarını sürdürürken Norveç’ten corona virüsü için sevindirici haber geldi. Bent Höie, ülkedeki yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınını kontrol altına aldıklarını duyurdu. İskandinav ülkeleri arasında Kovid-19 testi yapılan Norveç’te, 5 bin 755 kişide virüs tespit edilmiş ve 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. İşte corona virüsü son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 7.4.2020 01:44 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 01:55 ABONE OL
Corona virüsü son dakika haberleri: O ülkeden güzel haber! Koronavirüsü kontrol altına aldık…

'ndan virüsü açıklaması geldi! Yeni tip corona virüs covid 19 dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 302 bin 421'e ulaştı. En çok vaka görülen ülke 340 bin 371 ile ABD olurken, onu 135 bin 32 vakayla İspanya, 132 bin 547 vakayla İtalya ve 101 bin 89 vakayla Almanya izliyor. Tüm dünyada Covid 19 aşı ve tedavi çalışmaları sürerken Norveç'ten umut verici haber geldi. Norveç , düzenlediği basın toplantısında, Norveç'te Kovid-19 tedbirleri öncesinde bir kişinin 2,5 kişiye virüsü bulaştırdığını, geçen ay alınan sert tedbirlerin ardından ise bu rakamın 0,7'ye düştüğünü söyledi. İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar…

Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie: Kovid-19 salgınında kontrolü sağladık!

Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına aldıklarını bildirdi. Höie, düzenlediği basın toplantısında, Norveç'te Kovid-19 tedbirleri öncesinde bir kişinin 2,5 kişiye virüsü bulaştırdığını, geçen ay alınan sert tedbirlerin ardından ise bu rakamın 0,7'ye düştüğünü söyledi.

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Corona virüsü son dakika haberleri: O ülkeden güzel haber! Koronavirüsü kontrol altına aldık…
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