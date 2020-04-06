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'de 13 yaşındaki çocuk belinde tabancayla yakalandı

'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş ve altındakilere yönelik denetim yapan polis, 13 yaşındaki D.K.'yi ruhsatsız tabanca ile yakaladı. Tabancaya el konulurken çocuk, halasına teslim edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.4.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 15:20 ABONE OL
Edirne'de 13 yaşındaki çocuk belinde tabancayla yakalandı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş ve altındakilere yönelik Yenimescit Mahallesi'nde denetim yaptı.
Denetim sırasında polis ekipleri, D.K. adlı 13 yaşındaki çocuğun sokakta belinde tabancayla gezdiğini fark etti. Şarjör ve mermi bulunmayan ruhsatsız tabancaya el konulurken D.K., emniyete götürüldü. '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ile sokağa çıkma yasağına uymadığı için ceza uygulanan D.K., halası A.G.'ye teslim edildi.
Başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Edirne'de 13 yaşındaki çocuk belinde tabancayla yakalandı
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