Ele geçirilen ispirtten dezenfektan üretildi

İstanbul'da son bir ayda 36 kişinin virüs ve hastalıklardan korunmak için tükettikleri ve yaşamını yitirdikleri ispirt adı verilen saf alkolün sevkiyatını yapan iki kişi suçüstü yakalandı. İstanbul Polisi, Silivri'de D-100 Karayolu'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta her biri 30 kilo ağırlığında olan 10 bidon dolusu ispirt adı verilen saf alkol ele geçirildi. Araçtaki S.A.(19) ve Y.K.(17) gözaltına alındı. İmha edilmek üzere muhafaza altına alınan saf alkoller, kamu yararına kullanılmak üzere teslim edildiği Silivri Belediye Başkanlığı tarafından 428 litre el dezenfektanına dönüştürüldü. İki şüpheli ise sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Saf alkollerin ele geçirildiği ve polisler eşliğinde belediye ekipleri tarafından araca yüklendiği anlar polis kameralarına yansıdı.