Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüse karşı paraları yıkadı

Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüse karşı paraları yıkadı

Tüm dünyayı alt üst eden koronavirüse karşı bazı vatandaşlar ilginç önlemler alıyor. Parayı kaynatıp dezenfekte eden esnaftan sonra 'da yaşayan isimli vatandaş da aynı yönteme başvurdu. Bankadan çektiği parayı eve getirip oğluyla birlite sobanın üzerindeki suyla yıkayan Yılmaz, paraları daha sonra tek tek mandal takarak çamaşır ipine astı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.4.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 16:15 ABONE OL
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüse karşı paraları yıkadı

Samsunlu vatandaşın koronavirüs önlemi herkesi güldürdü. Emekli maaşını çektikten sonra sobanın üstündeki suyla yıkayan vatandaş, daha sonra paraları mandal takarak çamaşır ipine astı.

Samsun Dariçaylan köyünde emekli maaşını çeken vatandaş, paraları kaynar suda yıkadı, çamaşır ipine asıp kuruttu. Korona virüse karşı Karadeniz usulü çözüm, gülümsetti.

TEK TEK ÇAMAŞIR İPİNE ASTI

Samsun Veziköprü ilçesi Dariçaylan köyünde yaşayan Yılmaz Kanmaz, korona virüsüne karşı ilginç bir önlem aldı. Emekli maaşını bankadan çeken Yılmaz Kanmaz, eve gelince oğlunu da yanına alarak paraları yıkadı. Oğlu Ercan Kanmaz ile birlikte paraları tek tek sayarak bin 500 TL'yi sobanın üzerindeki kaynar suya atan yılmaz, bir süre yıkadı. Ardından Kanmaz'ın eşi Pembe Kanmaz ve gelini Safiye Kanmaz, ıslan paraları mandalla çamaşır ipine astı.

Samsunlu vatandaştan corona virüsüne karşı akılalmaz kaynar su yöntemi | Video

Korona virüse Karadeniz usulü çözüm bulan Kanmaz ailesi, çektikleri videoda herkese paraları yıkamalarını tavsiye etti.

Koronavirüse karşı ilginç önlem: Paraları 100 derecede kaynatıyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüse karşı paraları yıkadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA