Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüse karşı paraları yıkadı

Samsunlu vatandaşın koronavirüs önlemi herkesi güldürdü. Emekli maaşını çektikten sonra sobanın üstündeki suyla yıkayan vatandaş, daha sonra paraları mandal takarak çamaşır ipine astı.

Samsun Dariçaylan köyünde emekli maaşını çeken vatandaş, paraları kaynar suda yıkadı, çamaşır ipine asıp kuruttu. Korona virüse karşı Karadeniz usulü çözüm, gülümsetti.

TEK TEK ÇAMAŞIR İPİNE ASTI

Samsun Veziköprü ilçesi Dariçaylan köyünde yaşayan Yılmaz Kanmaz, korona virüsüne karşı ilginç bir önlem aldı. Emekli maaşını bankadan çeken Yılmaz Kanmaz, eve gelince oğlunu da yanına alarak paraları yıkadı. Oğlu Ercan Kanmaz ile birlikte paraları tek tek sayarak bin 500 TL'yi sobanın üzerindeki kaynar suya atan yılmaz, bir süre yıkadı. Ardından Kanmaz'ın eşi Pembe Kanmaz ve gelini Safiye Kanmaz, ıslan paraları mandalla çamaşır ipine astı.

Samsunlu vatandaştan corona virüsüne karşı akılalmaz kaynar su yöntemi | Video

Korona virüse Karadeniz usulü çözüm bulan Kanmaz ailesi, çektikleri videoda herkese paraları yıkamalarını tavsiye etti.