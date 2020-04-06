Emekliler bu kez bağış kuyruğunda

MilliDayanışma Kampanyası'na hem şirketlerden hem de halktan yardım yağıyor.Kırşehir'in Özbağ beldesinde Mehmet Atabey (76), Dulkadir'de Hasan Maraş (70) ve Savcılı Büyükoba köyünde ikamet eden Avni Kılıç (73), emekli maaşlarını alabilmek için yardım istedi. Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan görevliler, üç kişinin emekli maaşını çekip verdiler. Atabey 2 bin 500, Maraş bin, Kılıç da 800 lirasını kampanyaya bağışladı.Bolu'da yaşayan işçi emeklisi 85 yaşındaki Durmuş Türkan, arabası ve deposunu satarak elde ettiği 45 bin lirayı bağışladı.Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan emekli Mithat Erkoç (60) emekli maaşının yarısını bağışladı.Elazığ depreminde evi yıkıldıktan sonra aiyelesiyle çadırda yaşamını sürdüren Hanifi Ulucan (54) kampanyaya 100 TL bağış yaptı.KARDEMİR A.Ş. (Karabük Demir Çelik Fabrikası) temelinin atılışının 83.yılında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 1 milyon 800 bin lira bağışta bulundu.Tüm Kalkınma ve Girişimci İş Adamları Derneği (TÜMKIAD) da üyelirinden toplandığı yaklaşık 500 bin lira toplayarak kampanyaya destek verdi.SABAH

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