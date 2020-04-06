Erdoğan talimat verdi, vatandaşa ücretsiz maske

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başlanıyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter paylaşımında, "https://maske. epttavm.com" adresindeki formu dolduran, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini kaydetti. Maskeler, PTT kargo ile vatandaşlara ücretsiz ulaştırılacak. Uygulama, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak. PttAVM. com'dan yapılan açıklamada da başvuruların, daha sağlıklı hizmet verilebilmesi için e-Devlet Kapısı üzerinden alınacağını bildirdi. ANKARA