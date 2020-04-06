Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Erdoğan talimat verdi, vatandaşa ücretsiz maske

Erdoğan talimat verdi, vatandaşa

Giriş Tarihi: 6.4.2020 ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına başlanıyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter paylaşımında, "https://maske. epttavm.com" adresindeki formu dolduran, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini kaydetti. Maskeler, PTT kargo ile vatandaşlara ücretsiz ulaştırılacak. Uygulama, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak. PttAVM. com'dan yapılan açıklamada da başvuruların, daha sağlıklı hizmet verilebilmesi için e-Devlet Kapısı üzerinden alınacağını bildirdi. ANKARA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan talimat verdi, vatandaşa ücretsiz maske
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA