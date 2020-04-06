Evdeki yaşamı fırsata çevirin

İzmir'de alanında uzman kişiler, yeni tip koronavirüs salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına mesaj vererek destek oldu. Artistik cimnastikte ülkemize büyük gururlar yaşatan Ferhat Arıcan, "Evde kal, spor yap" derken, son 13 yıldır üst üste satrançta Türkiye Şampiyonu olan Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu da, "Evde kal, satranç oyna" dedi. İzmir'in bir başka değeri gazeteci, şair, yazar Ünal Ersözlü ise, "Evde kal, kitap oku" çağrısında bulundu.Milli satranççı Betül Cemre Kadıoğlu: Bu dönemi sağlıklı atlatmak için güzel etkinliklere tutunmamız gerekiyor. Bunlardan biri de satranç... Özellikle satranç öğrenmek isteyen çocuklar için bu fırsat ilaç olsun.Gazeteci, yazar, şair Ünal Ersözlü: Bu zor günlerde evde kalırken, hepimiz hayatlarımızın anlamını yeniden keşfetmek ve güçlendirmek istiyorsak, kitaplar ile kucaklaşmak bunun en iyi yolu ve tam bir fırsat.Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan: Sağlıklı günlere kavuşmak için evdeyiz. Bu hareketsizliği de beraberinde getiriyor. Yapacağız 20-25 dakikalık spor hareketleri ile sağlınızı koruyun. Evde kalın ama hareketsiz asla.