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hangileri? İşte !

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle pek çok ile giriş çıkış yasağı getirildi. Fiziksel temas, hava yolu, öksürme, hapşırma gibi durumlarla bulaştığından bazı kısıtlamaların olması gerekiyor. çok hızlı bulaştığı için herkesin "evde kal" çağrısına uyması gerekiyor. Bu bağlamda; toplanan sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan kararları açıkladı. Buna göre, büyükşehir statüsündeki bazı illere giriş çıkış yasağı getirildi. Alınan yeni tedbir kararlarının ardından 15 gün süreyle hangileri? İşte !

Giriş Tarihi: 6.4.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 09:47 ABONE OL
Giriş çıkış yasaklanan iller hangileri? İşte giriş çıkış kapalı olan iller!

Corona virüs salgınına ilişkin yeni tedbir paketi açıklandı. Buna göre; 30 büyükşehir ile özellikle yoğun şekilde akciğer hastalıklarının bulunduğu Zonguldak iline giriş çıkışlar yasaklandı. Virüsün yayılımını en aza indirmek ve sağlığı korumak amacıyla alınan tedbir kararının açıklanmasının ardından vatandaşlar giriş çıkış yasağı getirilen illerin hangileri olduklarını araştırıyor. Buna göre; hangileri? İşte !

GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANAN İLLER HANGİLERİ?

Toplanan 'nun ardından corona virüs salgınına ilişkin alınan kararlar açıklandı. Buna göre; ülkemizde bazı illere giriş çıkış yasağı getirildi. Açıklanan yeni tedbir paketinin ardından "Giriş çıkış kapalı olan iller hangileri?" araştırması yapılmaya başlandı.

Giriş çıkış yasaklanan iller hangileri? İşte yanıtı!

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Giriş çıkış yasaklanan iller hangileri? İşte giriş çıkış kapalı olan iller!
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