Giriş çıkış yasaklanan iller hangileri? İşte giriş çıkış kapalı olan iller!

Corona virüs salgınına ilişkin yeni tedbir paketi açıklandı. Buna göre; 30 büyükşehir ile özellikle yoğun şekilde akciğer hastalıklarının bulunduğu Zonguldak iline giriş çıkışlar yasaklandı. Virüsün yayılımını en aza indirmek ve sağlığı korumak amacıyla alınan tedbir kararının açıklanmasının ardından vatandaşlar giriş çıkış yasağı getirilen illerin hangileri olduklarını araştırıyor. Buna göre; seyahat yasağı getirilen iller hangileri? İşte giriş çıkış kapalı olan iller!

GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANAN İLLER HANGİLERİ?

Toplanan Bilim Kurulu'nun ardından corona virüs salgınına ilişkin alınan kararlar açıklandı. Buna göre; ülkemizde bazı illere giriş çıkış yasağı getirildi. Açıklanan yeni tedbir paketinin ardından "Giriş çıkış kapalı olan iller hangileri?" araştırması yapılmaya başlandı.

Giriş çıkış yasaklanan iller hangileri? İşte yanıtı!