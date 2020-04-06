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10 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı? Haftanın ürünler kataloğunda neler bulunuyor?

Bu hafta aktüel ürünler kataloğu her zaman olduğu gibi büyük fırsatlarla geliyor. Her cuma olduğu gibi bu hafta da 10 Nisan tarihinden itibaren başlayacak olan büyük indirimler her zaman olduğu gibi özellikle de teknolojik aletlerde olan fırsatlarla vatandaşların dikkatini çekiyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden erişime sunulan katalogda çeşit çeşit eşyalar yer alırken haftanın yıldız ürünü ise Arnica cyclone elektrikli süpürge ve birbirinden kaliteli küçük ev aletleri oluyor. Teknolojik aletlerdeki büyük indirim vatandaşlar tarafından haftanın ilk günlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, Bu hafta ürünler katalog listesinde neler var? İşte 10 Nisan 2020 kataloğu indirimleri…

Giriş Tarihi: 6.4.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 6.4.2020 09:29 ABONE OL
BİM 10 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı? Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler bulunuyor?

Her hafta Cuma günleri mağazalarındaki rafları yenileyerek yepyeni ürünlere yer veren marka BİM aktüel kataloğu yayınladı. 10 Nisan 2020 itibariyle Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren market zinciri vatandaşlara ucuz ve hesaplı alışveriş fırsatı sunacak. Vatandaşlar düzenli olarak "BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Bu hafta Cuma gününden itibaren mağazalarda Smart televizyon, HP Notebook gibi teknolojik aletlerde dev indirim bulunuyor. Peki, 10 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte detaylar…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! BU HAFTA BÜYÜK İNDİRİM!

BİM indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta yoğun olarak takip ediliyor. Listede öne çıkan ürünler ise teknoloji meraklılarını mutlu edecek. Haberimizin devamında yer alan görsellerin üzerine tıklayarak kataloğa erişim sağlayabilirsiniz…

Katalog için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz...

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BİM 10 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı? Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler bulunuyor?
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